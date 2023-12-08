Правительство Молдавии обсуждает с инвесторами сдачу в концессию аэропорта Кишинева

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что со своей стороны инвесторы настаивают на проведении прозрачного тендера с четкими условиями, а также привлечении к проекту консультанта с репутацией

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Молдавии обсуждает с потенциальными инвесторами сдачу в концессию Кишиневского международного аэропорта, который ранее власти республики вернули под управление государства. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в эфире телеканала TV8.

"Мы обсуждаем с некоторыми европейскими компаниями условия, на которых они готовы прийти в Молдавию и инвестировать в аэропорт", - сказал Спыну. По его словам, со своей стороны инвесторы настаивают на проведении прозрачного тендера с четкими условиями, а также привлечении к проекту консультанта с репутацией. Им может стать Международная финансовая корпорация Всемирного банка, отметил министр.

В апреле 2023 года президент Молдавии Майя Санду объявила о возвращении аэропорта Кишинева в собственность государства и призвала правоохранительные органы привлечь к ответственности причастных к заключению договору о его концессии с российской компанией "Авиа-инвест". По ее словам, за управляющей аэропортом компанией стояли молдавский оппозиционер, банкир Илан Шор, который управлял им через офшоры.

Решение о передаче в концессию кишиневского аэропорта сроком на 49 лет было принято в 2013 году правительством Юрия Лянкэ, членом которого, по иронии судьбы, была Санду. Компания планировала инвестировать в аэропорт €244 млн, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, что могло бы приносить государству ежегодный доход €150 млн.

В ноябре 2022 года апелляционная палата Кишинева приняла решение о расторжении концессионного договора и возвращении аэропорта в собственность государства. В целях возмещения причиненного ущерба был наложен арест на активы "Авиа-инвест" и уставной капитал, а также на активы ответчиков, в том числе находящиеся за границей, на общую сумму около 189 млн лей ($10,5 млн). В компании решение суда назвали незаконным, заявили, что обжалуют его в международном суде и потребовали вернуть инвестиции в размере более $90 млн.