ЦИК Азербайджана утвердил дату внеочередных президентских выборов

Голосование состоится 7 февраля 2024 года

БАКУ, 8 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила дату проведения внеочередных президентских выборов, голосование пройдет 7 февраля 2024 года. Об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

"Дата проведения выборов утверждена, они состоятся 7 февраля", - сказал Панахов на заседании Центризбиркома.

По его словам, ЦИК также утвердил календарный план мероприятий в связи с организацией голосования, он будет опубликован в ближайшее время.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря подписал распоряжение о проведении в республике внеочередных президентских выборов, назначив 7 февраля 2024 года датой голосования. Следующие выборы главы государства должны были состояться в октябре 2025 года. О причинах переноса выборов не сообщается. Согласно азербайджанскому законодательству, президент республики избирается сроком на семь лет. Последние выборы президента Азербайджана состоялись в апреле 2018 года.