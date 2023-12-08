Президент Словакии выступила против кабмина, решившего ликвидировать спецпрокуратуру

Зузана Чапутова не исключает, что наложит вето на закон о соответствующих поправках к УК, если он пройдет через парламент, где партии правительственной коалиции опираются на поддержку большинства депутатов

БРАТИСЛАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова выступала против реализации одобренных правительством поправок в национальный УК, предусматривающих упразднение управления специальной прокуратуры. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Глава государства не исключает, что наложит вето на закон о соответствующих поправках к УК, если он пройдет через парламент, где партии правительственной коалиции опираются на поддержку большинства депутатов. Чапутова рассматривает и возможность опротестовать ликвидацию спецпрокуратуры в Конституционном суде Словакии. Согласно словацким СМИ, усиливаются противоречия между кабмином и президентом, проявляющей симпатии к потерявшим по итогам сентябрьских парламентских выборов власть в республике.

Между тем Еврокомиссия, позицию которой поддержало посольство США в Словакии, также призвала правительство премьер-министра Роберта Фицо пересмотреть решение о ликвидации в национальной правовой системе управления спецпрокуратуры. Это подразделение занимается резонансными делами, некоторые фигуранты которых связаны с громкими именами политической сцены страны. В кабмине утверждают, что его деятельность непрофессиональна, необъективна и направлена на реализацию интересов оппозиции.

Фицо заявил ранее, что управление спецпрокуратуры нарушало права граждан, дела которых расследовало. Это подразделение, по его словам, злоупотребляет предоставленными полномочиями, а его начальство ставит себя выше руководства Генеральной прокуратуры Словакии. Руководителя спецпрокуратуры Даниэла Липшица он назвал "злом, которому необходимо положить конец". Липшиц, реагируя на действия кабмина, выразил готовность уйти в отставку, если правительство откажется от планов упразднения его ведомства.