Глава МИД Армении примет участие во встрече Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе

Арарат Мирзоян также проведет двусторонние переговоры с главами МИД стран Восточного партнерства Евросоюза

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11 декабря отправится в Брюссель для участия в заседании Совета глав МИД стран ЕС. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

"11-12 декабря министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян будет находиться в Брюсселе с рабочим визитом. Министр Мирзоян приглашен принять участие во встрече в формате Совета министров иностранных дел ЕС, которая состоится 11 декабря", - отметила она.

Бадалян также добавила, что в тот же день Мирзоян примет участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства ЕС и проведет двусторонние встречи.