На Украине заочно предъявили обвинение в коллаборационизме главе парламента ДНР Жоге

Артем Жога ранее передал Владимиру Путину просьбу россиян пойти на выборы в 2024 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Украины заочно предъявили обвинение в коллаборационизме спикеру парламента ДНР Артему Жоге, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). В пятницу Жога передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу россиян пойти на выборы в 2024 году.

Как отмечает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, новое обвинение Жоге предъявлено по статьям УК Украины о "коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору".

Ранее Жогу на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы якобы "за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях".

8 декабря Жога рассказал, что передал президенту РФ просьбу жителей новых регионов, бойцов СВО и других россиян пойти на выборы в 2024 году, и тот ответил согласием. Отвечая на вопрос о том, почему именно сейчас Жога решил передать просьбу жителей новых регионов президенту, спикер парламента ДНР сказал, что "не каждый день бывает в Кремле и не каждый день видит Владимира Владимировича так близко". По его словам, бойцы, а также родственники погибших поддержали его намерение. "Со мной были матери ребят, которые погибли, был Герой труда, глава одного из предприятий нашей России, был человек - шахтер из Забайкальского края", - сказал он тогда, отметив, что все сошлись в правильности мысли о необходимости попросить Путина выдвинуть свою кандидатуру.

Артем Жога - отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году в Волновахе.