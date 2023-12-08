ЕС предложил Украине гарантии безопасности, включающие военное сотрудничество

Они также подразумевают борьбу с дезинформацией

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Евросоюз предложил Украине гарантии безопасности, включающие военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД стран сообщества 11 декабря.

"Мы предложили украинцам пакет, который называется "Гарантии безопасности" и который имеет военный компонент. Это кооперация по венным материалам - наш вклад в армию Украины. Во-вторых, это тренировка солдат Украины. В третьих, это посмотреть, как мы можем больше интегрировать индустрию обороны Украины в нашу. А еще это борьба с дезинформацией и кибербезопасность. Это все - часть пакета", - сказал он.