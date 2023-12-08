Парламент Республики Корея призвал остановить "торговлю" оружием между РФ и КНДР

В резолюции также содержится обращение к Москве с требованием "соблюдать санкции Совета Безопасности ООН" в отношении Пхеньяна

СЕУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Парламент Республики Корея принял резолюцию с призывом остановить якобы имеющую место торговлю вооружением между Россией и КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Документ предложил представитель правящей партии "Гражданская сила" Тхэ Ён Хо. Его поддержали 138 депутатов, один высказался против, 13 воздержались. Тхэ Ён Хо в прошлом, до перехода на сторону Южной Кореи, работал в посольстве КНДР в Великобритании. В резолюции содержатся общий призыв прекратить торговлю вооружением и обращение к Москве с требованием "соблюдать санкции Совета Безопасности ООН" в отношении Пхеньяна.

Не поддержал резолюцию депутат от оппозиционной Демократической партии "Тобуро", его коллеги воздержались. Всего в южнокорейском парламенте в настоящее время насчитывается 298 кресел.

Отдельно была принята резолюция по поводу конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Национальное собрание Республики Корея осудило нападения ХАМАС на мирных жителей, призвало к освобождению заложников и прекращению боевых действий.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном 11 ноября комментарии отметила, что обвинения западных стран в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.