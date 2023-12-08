Главы Минобороны стран Вишеградской группы поддержали Украину и Израиль

Братислава и Будапешт намерены оказывать Киеву гуманитарную помощь и помощь в послевоенном восстановлении, воздерживаясь от военной поддержки на государственном уровне

ПРАГА, 8 декабря. /ТАСС/. Министры обороны стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) приняли декларацию в поддержку Украины и Израиля. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

В декларации, принятой по итогам состоявшейся в Праге двухдневной встречи глав военных ведомств стран-участниц регионального объединения, подчеркивается, что Чехия, Словакия, Венгрия и Польша будут поддерживать Украину так, как сами считают необходимым. Братислава и Будапешт, согласно заявлениям их представителей, намерены оказывать этой стране гуманитарную помощь и помощь в послевоенном восстановлении, воздерживаясь от военной поддержки на государственном уровне.

В декларации также подчеркивается значение взаимодействия стран Вишеградской группы в сфере обороны и сотрудничества предприятий ВПК. Отмечена эффективность осуществления охраны воздушного пространства Словакии ВВС Венгрии, Чехии и Польши.

К главам Минобороны стран Вишеградской группы в пятницу присоединились коллеги из стран-участниц Центрально-Европейского оборонного союза (Central European Defence Cooperation, CEDC) и государств западной части Балканского полуострова. На совместном заседании присутствовали представители 13 стран. Внимание было сосредоточено, как проинформировало ранее информационное агентство ТАСР, на обсуждении последствий конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.