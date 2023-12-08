В Ашкелоне объявили воздушную тревогу

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного удара, впервые за день включились в Ашкелоне, расположенном в южной части Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали в городе Ашкелон", - говорится в заявлении.
Расположенный на берегу Средиземного моря Ашкелон - ближайший к сектору Газа крупный город с населением порядка 149 тыс. человек.
Одновременно армия сообщила, что сирены воздушной тревоги вновь звучат в населенных пунктах, непосредственно прилегающих к сектору Газа.