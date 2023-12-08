Силы ПВО Израиля перехватили "подозрительную цель", летевшую из Ливана

Военные сообщили, что зафиксировали несколько обстрелов с ливанской территории в направлении постов израильской армии в приграничных районах

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Израильские силы ПВО перехватили в небе над севером страны подозрительную цель, летевшую из Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, подозрительная воздушная цель, залетевшая из Ливана, была успешно перехвачена силами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.

Кроме того, военные сообщили, что зафиксировали несколько обстрелов с ливанской территории в направлении постов израильской армии в приграничных районах. "Артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по источнику огня и по ряду дополнительных целей в Ливане", - добавили в пресс-службе.