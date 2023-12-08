ЕС намерен в ближайшие недели ввести санкции против ХАМАС

Дипломат высокого ранга подчеркнул, что ХАМАС признана Евросоюзом террористической группировкой с 2003 года

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Евросоюз в ближайшее время введет новые санкции в отношении радикального палестинского движения ХАМАС, которое признано Брюсселем террористической организацией. Об этом заявил журналистам в бельгийской столице представитель ЕС высокого ранга в преддверии встречи глав МИД стран сообщества 11 декабря.

"Я уверен, что санкции против ХАМАС будут утверждены в ближайшие пару недель", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что ХАМАС признана Евросоюзом террористической группировкой с 2003 года, соответственно, ее представители уже находятся в черном списке ЕС. Он не стал уточнять, какие именно санкции будут введены сейчас, но отметил, что они будут направлены на то, чтобы, в частности, перекрыть финансовые возможности организации.