Клингбайля и Эскен переизбрали сопредседателями СДПГ

Они получили 85,6% и 82,6% голосов соответственно

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Ларс Клингбайль и Саскиа Эскен переизбраны сопредседателями Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую коалицию) еще на два года. Об этом пишет агентство DPA.

Во время голосования на федеральном съезде партии Клингбайль получил 85,6% голосов, что лишь немногим меньше 86,3%, набранных им в 2021 году. За Эскен проголосовали 82,6%, что значительно больше, чем два года назад (76,7%).

62-летняя Эскен является сопредседателем СДПГ уже четыре года. После федеральных выборов 2021 года, на которых СДПГ стала сильнейшей партией впервые почти за 20 лет, Клингбайль, которому сейчас 45 лет, занял двойную руководящую должность. До этого момента он был генеральным секретарем и руководил избирательной кампанией, в результате которой Олаф Шольц стал канцлером.

Комментируя победу, Эскен напомнила, что стала лидером партии в 2019 году с целью победить на федеральных выборах 2021 года. "Я хочу сказать очень четко: это и наша цель сейчас. Впереди нас ждут выборы, на которых мы хотим победить", - констатировала она. В свою очередь Клингбайль отметил, что его переизбрание является "признаком стабильности" в неспокойные времена.

В последнее время рейтинг популярности СДПГ - партии Шольца - значительно снизился. Согласно последним опросам, он колеблется на уровне 14-17%.