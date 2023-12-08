В Южной Корее заявили о поддержке США решения страны приостановить соглашение с КНДР

Речь идет о межкорейском соглашении о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года

СЕУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. США согласны с Южной Кореей, что решение о частичном приостановлении действия межкорейского соглашения о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года было взвешенной мерой, но в то же время Вашингтон и Сеул готовы к переговорам с Пхеньяном. Об этом сообщила администрация южнокорейского президента по итогам встречи советников по национальной безопасности лидеров двух стран.

"Стороны согласились, что частичное приостановление Республикой Корея соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года было взвешенным, сдержанным решением в ответ на нарушение договоренностей и резолюций СБ ООН со стороны Северной Кореи. Республика Корея и США также повторили, что открыты к диалогу с Северной Кореей. Джейк Салливан также подчеркнул, что США как никогда привержены обещаниям по защите Республики Корея", - сообщили в администрации южнокорейского лидера.

Помощник президента США по национальной безопасности Салливан в Сеуле встретился с директором управления по национальной безопасности президентской администрации Чо Тхэ Ёном. 9 декабря планируются трехсторонние переговоры с участием их японского коллеги.

Чо Тхэ Ён и Салливан обсудили обстановку в регионе и в мире, ядерную проблему Корейского полуострова, другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны договорились расширять сотрудничество в сфере экономической безопасности и перспективных технологий.

Помимо этого, с Салливаном и секретарем Совета национальной безопасности Японии Такэо Акибой встретился президент Республики Корея Юн Сок Ёль. Они обсудили ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове. "Трехстороннее сотрудничество Республики Корея, США и Японии стало важным как никогда на фоне того, как в разных уголках земного шара вспыхивают вооруженные конфликты и международный порядок, основанный на правилах, подвергается открытым угрозам", - сказал Юн Сок Ёль.

Салливан поблагодарил президента за усилия по улучшению отношений Республики Корея и Японии, которые поспособствовали укреплению трехстороннего сотрудничества Вашингтона, Сеула и Токио.