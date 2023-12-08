СМИ: Ле Пен предстанет перед судом по делу о фиктивном найме помощников в ЕП

По данным France Info, процесс начнется 30 сентября и завершится 27 ноября 2024 года

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и еще 26 человек предстанут перед судом по делу о присвоении государственных средств за счет фиктивного найма помощников в Европарламенте (ЕП). Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник.

По ее данным, процесс начнется 30 сентября 2024 года и завершится 27 ноября 2024 года. На скамье подсудимых также окажется 95-летний отец Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пен.

По версии обвинения, "посредством фиктивного найма помощников в Европарламенте была создана финансовая схема присвоения европейских средств". Среди подозреваемых фигурируют также мэр Перпиньяна Луи Алио и бывший вице-председатель партии Брюно Голлниш.

Ранее агентство AFP сообщило, что Ле Пен выплатила Европарламенту €330 тыс. Ее адвокат Родольф Босселю уточнил, что выплата была произведена во избежание принудительного исполнения административного решения, исходящего от Европарламента, которое до сих пор оспаривается по существу. По его словам, "в зависимости от исхода уголовного разбирательства Марин Ле Пен также оставляет за собой возможность потребовать от Европейского парламента возмещения выплаченных таким образом сумм".

Расследование дела о нецелевом использовании средств ЕП началось в 2014 году. В этом же году Европейский офис по борьбе с мошенничеством (Olaf) потребовал от Ле Пен возместить €339 тыс.. Политика подозревают в том, что она выплачивала зарплату главе своего кабинета Катрин Гризе и охраннику Тьерри Лежье из фондов ЕС, тогда как они были трудоустроены в ее партии.

По данным СМИ, расследование по этому делу завершено. Ле Пен, бывшая евродепутатом с 2004 года по 2017 год, отрицает все обвинения.