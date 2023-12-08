Рада приняла закон о нацменьшинствах с учетом рекомендаций Совета Европы

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк подчеркнул, что принятие этого закона является требованием Еврокомиссии и "важно для дальнейшей евроинтеграции"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Совета Европы. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Закон [о правах нацменьшинств] <...> принят в целом. Принят <...> с учетом экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах", - написал депутат в Telegram-канале. По словам Железняка, это доработанная всеми фракциями версия. За документ проголосовали 317 депутатов при 226 необходимых.

Депутат подчеркнул, что принятие этого закона является требованием Еврокомиссии и "важно для дальнейшей евроинтеграции".

Как сообщил в Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), закон предусматривает смягчение для нацменьшинств, языками которых являются официальные языки ЕС, некоторых положений принятых ранее законов. В то же время ограничения в использовании русского языка становятся бессрочными.

Гончаренко пояснил, что теперь частные вузы на Украине имеют право вести обучение на любом языке, являющемся официальным языком ЕС. Представители нацменьшинств, языки которых являются официальными языками ЕС, имеют право получать на соответствующих языках базовое среднее и профильное среднее образование. Документ также допускает распространение материалов предвыборной агитации на языках нацменьшинств при условии дублирования на госязыке. Требование об обязанности издавать на госязыке не менее 50% всех книжных изданий не распространяется на продукцию на крымско-татарском языке, а также на официальных языках ЕС. Для телевещателей на языках нацменьшинств, являющихся официальными языками ЕС, программы на госязыке должны составлять не менее 30%.

Позиция Европы

Венецианская комиссия выступала с критикой языковой политики Киева еще с 2017 года, когда на Украине был принят закон об образовании. Рекомендации Киеву достичь баланса в языковой политике также были сказаны в экспертной оценке закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого в 2019 году. Эксперты Совета Европы призвали Украину подготовить закон о нацменьшинствах, в котором будут пересмотрены некоторые положения уже принятых документов. В конце 2022 года Верховная рада приняла закон о нацменьшинствах, однако и он был подвергнут критике Венецианской комиссией, а также вызвал протесты в Румынии и Венгрии. В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял о готовности наложить вето на вступление Украины в ЕС из-за вопроса о правах языковых меньшинств, обвиняя Киев в "венгерофобии".

24 ноября украинское правительство вновь по рекомендации Совета Европы внесло в парламент законопроект о расширении прав нацменьшинств. При этом уже при подготовке документа было очевидно, что положения нового закона о нацменьшинствах не будут распространяться на русских. Еще в июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует, что "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом".

В ноябре 2023 года вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в стране нет "русскоязычного меньшинства" и ЕС не требует от Украины соблюдения его прав во время переговоров о вступлении страны в сообщество. 7 декабря заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Александр Волгарев назвал циничной позицию организации, никак не отреагировавшей на заявления представителей официального Киева об отсутствии на Украине этнических русских.