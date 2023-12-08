Welt: ФРГ не хватает военнослужащих и денег для создания бригады в Литве

Газета напоминает о планах министра обороны Бориса Писториуса разместить бригаду в балтийском государстве для сдерживания России и для укрепления восточного фланга НАТО

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Германии не хватает финансовых средств, военной техники и личного состава для реализации планов о размещении бригады в Литве. К такому выводу приходит газета Die Welt.

Издание напоминает о планах министра обороны Бориса Писториуса разместить бригаду в балтийском государстве для сдерживания России и для укрепления восточного фланга НАТО - эти планы якобы являются ответом на события на Украине. "Однако для этого нет материально-технической базы, личного состава и денег. Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДСХ/ХСС) даже выступили с предостережением - не направлять туда бригаду, "вооруженную метлами", - пишет автор статьи.

Писториус в конце июня заявил, что Германия после создания необходимой инфраструктуры намерена разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительные 4 тыс. военных. В Вильнюсе рассчитывают, что это получится сделать к 2026 году.

В материале Die Welt также приводится комментарий немецкого полковника Андре Вюстнера. "Каждый, кто учил арифметику, знает, что боевая бригада требует дополнительных военнослужащих и материалов, а эту потребность мы сейчас не можем удовлетворить", - говорит Вюстнер. Автор статьи от себя добавляет, что нехватку средств не покрыть за "пару сотен миллионов евро".

"Во сколько нам это обойдется, министр не говорит, - отмечает представитель ХДС/ХСС по бюджетным вопросам Инго Гэдехенс. По его словам, промышленность сможет произвести замену для отправленных Украине танков Leopard лишь к 2026 году, а это значит, что изначально размещать бригаду в Литве предстоит без нужного количества танков. "И что это будет за сигнал?", - задается он вопросом.

Германские СМИ уже не в первый раз публикуют критичные статьи о ходе реализации планов Писториуса. 1 сентября журнал Der Spiegel писал, что представители Вооруженных сил ФРГ на разных уровнях выражают сомнения, что обещания о новом контингенте в Литве получится сдержать.

Журнал указывал, что с июня, когда было объявлено о планах, "мало чего произошло". Пока различные департаменты МО ФРГ лишь собирают список открытых вопросов, не приступив к их решению. Авторы перечислили проблемы, которые стоят на пути реализации планов. В частности, до сих пор Бундесвер участвовал в контингентах на ротационной основе, а в случае с Литвой речь идет долгосрочном присутствии. Это означало бы создание рядом с местом дислокации дополнительных 4 600 мест в школах и детских садах - для семей военнослужащих. Сложности возникли бы с организацией переезда и оплаты труда воспитателей и учителей, которых и так недостаточно в самой Германии.