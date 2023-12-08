Проект военного бюджета США предписывает ускорить поставки Тайваню 400 ракет Harpoon

Как отмечает Центральное информационное агентство острова, Тайвань ожидает получить первые партии ракет Harpoon в 2026 году, а полностью сделка должна быть завершена к концу 2028 года

ГОНКОНГ, 8 декабря. /ТАСС/. Ускорение поставок Тайваню 400 противокорабельных ракет (ПКР) Harpoon оговаривается в проекте оборонного бюджета США. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, согласованный комитетами по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США 3000-страничный проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год (начался в стране 1 октября) предусматривает поиск вариантов сокращения отставаний от графика поставок вооружений зарубежным партнерам, в том числе Тайваню. Как отмечает агентство, положения раздела 1306 в документе предусматривают, что помощник министра ВМС США по исследованиям, разработкам и закупкам не сможет израсходовать более 85% предусмотренных для него в бюджете средств до предоставления плана поставок ПКР Harpoon союзникам Вашингтона.

Как отмечает агентство, Тайвань ожидает получить первые партии ракет Harpoon в 2026 году, а полностью сделка должна быть завершена к концу 2028 года.

В октябре 2020 года Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон планирует поставить Тайваню вооружения на сумму около 2,37 млрд долларов: 100 систем береговой обороны, включая 400 противокорабельных ракет Harpoon и сопутствующее оборудование. В апреле этого года агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с деталями сделки источники сообщило, что впервые речь идет о ракетах наземного, а не корабельного базирования, как ранее. 19 сентября заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Мира Резник заявила, что Тайвань получит тактические противокорабельные ракеты Harpoon производства американской корпорации Boeing в ближайшие несколько лет. Она также указала, что власти США работают с американскими промышленниками над ускорением их поставок Тайваню, однако Резник не смогла назвать более конкретные сроки.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Проект бюджета

Объем оборонного бюджета, согласно документу, составит рекордные $886 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. Ранее в Конгрессе была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ.

После одобрения обеими палатами итоговый проект оборонного бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись. Согласованные проекты оборонного бюджета, как правило, утверждаются в Конгрессе в короткие сроки.