Президент Казахстана подписал указ, предусматривающий ликвидацию дискриминации женщин

Также указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона" направлен на предупреждение пыток

АСТАНА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт подписал указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона", направленный в том числе на ликвидацию дискриминации женщин, а также на предупреждение пыток.

"В связи с Всемирным днем прав человека подписал указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона". План включает ряд мер, направленных на усиление гендерного равенства, борьбу с бытовым насилием, защиту граждан в области уголовного правосудия, предупреждение пыток и жестокого обращения", - сообщил Токаев на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Казахстанский лидер отметил, что предусмотрены шаги по обеспечению права на свободу объединений и права на труд, а также прав лиц с ограниченными возможностями. "Документ укрепит национальную систему защиты прав человека. В рамках реализации плана будут приняты соответствующие законы", - пояснил Токаев.

В разделе "Ликвидация дискриминации в отношении женщин" план предусматривает ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, пересмотр законодательства, определение понятия "сексуальные домогательства на рабочем месте", в соответствии с международными нормами и стандартами.