Источник: голосование по ближневосточной резолюции в СБ ООН перенесли на вечер

Оно должно состояться в 01:30 мск 9 декабря, сообщил собеседник агентства

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. Голосование по проекту гуманитарной резолюции ОАЭ по палестино-израильскому конфликту в Совете Безопасности ООН перенесено на вечер 8 декабря, сообщил ТАСС дипломатический источник во всемирной организации.

"Голосование перенесли на 17:30 (01:30 мск 9 декабря)", - указал источник.

Ранее планировалось, что голосование по резолюции состоится сразу после проведения заседания СБ ООН по Ближнему Востоку, начало которого запланировано на 10:00 по местному времени (18:00 мск).

Ранее на этой неделе ОАЭ распространили в Совбезе свой проект гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту. В документе содержится призыв к немедленному прекращению огня, немедленному освобождению всех заложников, а также к соблюдению всеми сторонами своих обязательств по международному гуманитарному праву. В четверг заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил журналистам, что по мнению Соединенных Штатов, принятие новых документов по сектору Газа в Совбезе ООН не принесет пользы в текущей ситуации.