Генсек ООН опасается разрушительных последствий конфликта в Газе

Антониу Гутерриш считает, что последствия могут быть разрушительными с точки зрения безопасности всего региона

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях конфликта в секторе Газа для безопасности всего региона.

"Я боюсь, что последствия могут быть разрушительными с точки зрения безопасности всего региона. Мы уже видели последствия на оккупированном Западном берегу [реки Иордан], в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"Все это происходит на фоне нарастающего гуманитарного кошмара <...>, нет эффективной защиты гражданского населения. Сообщается, что с начала израильской военной операции было убито более 17 тыс. палестинцев <...>. Все эти цифры растут с каждым днем", - отметил Гутерриш.

"Жителям Газы приказывают переезжать, как будто это человеческий пинбол (игровой автомат, на котором игрок набирает баллы, манипулируя шариком на поле, накрытом стеклом - прим. ТАСС) <...>. Но нигде в секторе Газа не безопасно. По меньшей мере 88 убежищ БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - прим. ТАСС) подверглись ударам, в результате чего более 270 человек погибли и более 900 получили ранения <...>. Семьи, потерявшие все, спят на голых бетонных полах", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.