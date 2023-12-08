Парламент Болгарии отклонил вето президента на соглашение с Украиной о бронетранспортерах

Точная номенклатура поставки засекречена

СОФИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Болгарский парламент голосами правящего большинства отклонил вето президента республики Румена Радева, наложенное на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД.

162 депутата посчитали, что аргументы президента, который считает, что в этой военной технике нуждаются болгарская пограничная охрана и спасатели, являются несостоятельными. 55 представителей оппозиции голосовали против поставки техники Украине. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Украинской стороне должна была быть предоставлена бронированная транспортная техника с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует, - всего около 100 БТР, а также запасные части. Точная номенклатура поставки засекречена.