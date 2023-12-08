Гаглоев считает, что Путин обладает всеми качествами для решения стратегических задач РФ

Решение президента России участвовать в выборах в 2024 году вызвало большое воодушевление в Южной Осетии, заявил глава республики

ЦХИНВАЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Решение Владимира Путина участвовать в выборах президента России в 2024 году вызвало большое воодушевление в Южной Осетии, заявил глава республики Алан Гаглоев, отметив, что Путин "обладает всеми качествами для успешного решения стратегических задач, стоящих перед страной и народом". Слова Гаглоева процитировала журналистам его пресс-секретарь Наталья Босикова.

"Новость о намерении Владимира Путина баллотироваться на пост президента России вызвала большое воодушевление граждан Южной Осетии. Владимир Владимирович обладает всеми качествами для успешного решения стратегических задач, стоящих перед страной и народом. Именно с его именем подавляющее большинство россиян связывают веру в развитие страны и надежду на лучшее будущее", - привела Босикова слова Гаглоева.

Он подчеркнул, что Путин сейчас - на передовой линии борьбы за справедливость и права Русского мира. "Это наиболее наглядно видно отсюда, из зоны проведения специальной военной операции, где я сейчас нахожусь. Будьте уверены: мое мнение разделяют наши бойцы и весь наш народ. Искренне желаю вам, Владимир Владимирович, уверенной победы во благо России и всех ее граждан", - подчеркнул югоосетинский лидер.

Гаглоев находится в зоне специальной военной операции, он передал бойцам осетинских подразделений гуманитарную помощь, а также шесть автомобилей "Нива" и автомобиль УАЗ для выполнения боевых задач.

В пятницу Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Отвечая на просьбы участников церемонии ко Дню Героев Отечества идти на выборы, президент РФ отметил, что у него были разные мысли, но "сегодня по-другому нельзя", и он выдвинет свою кандидатуру.

Президентские выборы пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. Путин, у которого истекает второй подряд и четвертый в совокупности срок полномочий, имеет право вновь выставить свою кандидатуру.