США не поддержали призывы к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

Это "посеет семена следующей войны", заявил заместитель американского постоянного представителя при ООН Роберт Вуд

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. Американская сторона не поддерживает призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, так как это "посеет семена следующей войны". Такую позицию изложил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"Хотя Соединенные Штаты решительно поддерживают прочный мир, в котором и израильтяне, и палестинцы смогут жить в безопасности, мы не поддерживаем призывы к немедленному прекращению огня. Это лишь посеет семена следующей войны, поскольку [радикальное палестинское движение] ХАМАС не желает видеть прочный мир и решение проблемы двух государств", - сказал он.

Вуд также добавил, что США "делают все возможное, чтобы освободить оставшихся заложников". "Война не менее трагична для мирного населения в секторе Газа. Масштабы страданий гражданского населения опустошительны и душераздирающие", - добавил дипломат.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил ранее, что Россия крайне разочарована тем, что за два месяца СБ ООН не потребовал прекратить огонь в секторе Газа.