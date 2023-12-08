Президент Абхазии поддержал решение Путина о выдвижении на предстоящих выборах

Аслан Бжания отметил, что авторитет, опыт и лидерство президента России "необходимы для формирования справедливого многополярного мира, укрепления позиций глобального большинства"

СУХУМ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на предстоящих в марте 2024 года выборах главы российского государства. Заявление Бжании опубликовано на его официальном сайте.

Путин ранее объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

"Всецело поддерживаю решение президента Российской Федерации Владимира Путина о выдвижении на предстоящих выборах главы государства. Масштаб вызовов и угроз в современном мире требует глубокого анализа и решительных действий. Авторитет, опыт и лидерство Владимира Путина необходимы для формирования справедливого многополярного мира, укрепления позиций глобального большинства", - говорится в заявлении Бжании.

По словам президента Абхазии, "масштабная народная поддержка подтверждает эффективную стратегию Владимира Путина по развитию экономики, социальной сферы, укреплению международных позиций великой России". "Воссоединение Крыма и новых регионов с Россией, начало специальной военной операции стали символами восстановления справедливости в глобальной политике, и это заслуга Владимира Владимировича", - подчеркнул президент Абхазии.

Бжания пожелал российскому коллеге "крепости духа и сил в борьбе с глобальной несправедливостью". "Победа России не за горами", - добавил он.