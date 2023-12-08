США ввели санкции против якобы нарушившего права человека полицейского из Москвы

По версии Госдепартамента, речь идет о действиях Ивана Рябова в отношении демонстрантов, протестовавших против проведения Россией СВО на Украине

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Администрация США ввела визовые санкции против московского полицейского Ивана Рябова за приписываемое ему нарушение прав человека во время демонстраций. Об этом говорится в письменном заявлении Госдепартамента.

"Иван Рябов - сотрудник братеевского отдела полиции в Москве. Рябов включен в [черный] список за причастность к грубым нарушениям прав человека", - утверждается в документе. По версии американского внешнеполитического ведомства, речь идет о действиях сотрудника правоохранительных органов в отношении демонстрантов, протестовавших против проведения Россией специальной военной операции на Украине.

В связи с Днем прав человека, который отмечается 10 декабря, США ввели соответствующие санкции против физических и юридических лиц из Афганистана, Гаити, Демократической Республики Конго, Зимбабве, Индонезии, Ирана, Китая, Либерии, Сирии, Судана, Уганды, Центрально-Африканской Республики и Южного Судана.