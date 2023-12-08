Представитель ЮАР в ЕС: БРИКС не против Запада и не является вызовом другим системам

Токозиле Ксаза отметила, что организация "повышает голос Юга"

ПРАГА, 8 декабря. /ТАСС/. БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) не является антизападным блоком и не ставит своей целью вызов другим системам. Об этом заявила главный представитель ЮАР в ЕС Токозиле Ксаза, чьи слова приводит портал Voice of Europe.

"Расширение следует рассматривать как стремление стран БРИКС к единству и сотрудничеству с более широким кругом развивающихся стран. Это не антизападная коалиция, как многие хотели бы верить. Поскольку БРИКС и Южная Африка поддерживают стратегическое партнерство с ЕС в рамках стратегического партнерства Южная Африка-ЕС, важно признать сложную сеть связей между этими образованиями", - приводит портал ее слова.

Она также отметила, что укрепление межправительственного сотрудничества не является вызовом другим системам или полным исключением традиционных торговых партнеров, особенно ЕС, пишет Voice of Europe.

"Когда БРИКС появился, мы постоянно отмечали, что он повышает голос Юга. У них (стран БРИКС - прим. ТАСС) есть очень четкие представления о том, что они могут сделать для совместного развития, создания партнерства, которое позволяет странам увидеть, какие препятствия, области и как они могут внести совместный вклад в то, где мы находимся сегодня", - заявила Ксаза.