Пекин намерен принять эффективные меры в связи с рестрикциями США против фирм КНР

Вашингтон ранее внес в черный список занимающуюся производством сахара госкомпанию COFCO Sugar Holdings Co., производящую электронику Sichuan Jingweida Technology Group, и Anhui Xinya New Materials Co, которая занимается производством продукции из меди

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Китайские власти намерены принять эффективные меры в связи с решением администрации Соединенных Штатов ввести запрет на импорт продукции еще трех компаний из Китая под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать действия Вашингтона.

"Основываясь на лжи, США приняли так называемый Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, саботируя международные экономические и торговые правила и подрывая стабильность международных промышленных и логистических цепочек. Включая китайские предприятия в соответствующий санкционный список и расширяя масштабы репрессий против китайских компаний, США, по сути, подрывают процветание и стабильность Синьцзяна, сдерживают развитие Китая. Китай решительно выступает против этого и примет эффективные меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - подчеркнул дипломат.

Ранее Министерство внутренней безопасности (МВБ) США внесло в черный список занимающуюся производством сахара госкомпанию COFCO Sugar Holdings Co., производящую электронику Sichuan Jingweida Technology Group, Anhui Xinya New Materials Co, которая занимается производством продукции из меди. Их товары запрещается ввозить в Соединенные Штаты с 11 декабря текущего года. В общей сложности теперь в санкционный перечень входят 30 китайских компаний, отмечает МВБ.

Американская администрация обвиняет правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в СУАР. Пекин категорически отвергает такие выводы. 23 декабря 2021 года в США вступил в силу закон о введении ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению Вашингтона, ответственность за якобы имеющее место использование "принудительного труда" в этом регионе Китая. Меры начали применять в июне 2022 года.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации китайских властей, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.