Марсель де Грааф считает, что в этом случае Евросоюз сможет достичь уровня БРИКС

ПРАГА, 8 декабря. /ТАСС/. Евросоюз должен относиться к другим странам как к равным и научиться работать с ними, и только тогда он достигнет уровня БРИКС. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф, чьи слова приводит портал Voice of Europe.

По его мнению, страны ЕС начали забывать о своей прямой зависимости от стран БРИКС в вопросе поставок ценных ресурсов. "На данный момент ЕС не смотрит в зеркало и не видит, что он сам спровоцировал смену режима на Украине, что фактически поставило под угрозу безопасность России. Что вам нужно сделать, чтобы приблизиться к БРИКС, так это начать смотреть, по-настоящему смотреть, в зеркало, а затем начать работать на равной основе с экономической точки зрения. Начните с экономики и начните уважать автономию других стран", - приводит портал слова де Граафа.

"Отношение ЕС и Соединенных Штатов - это неоколониализм. Мы наживаемся на дешевых природных ресурсах, на дешевой рабочей силе, не принося взамен практически ничего. Это похоже на ситуацию "выигрыш-проигрыш". А мы хотели бы видеть беспроигрышную ситуацию. Справедливые цены на все, что поставляют развивающиеся страны, что поставляют страны БРИКС", - также заявил евродепутат.