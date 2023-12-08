Переговоры через год и эффективное вручение повесток. Ситуация вокруг Украины

Соединенные Штаты добиваются того, чтобы России в конце 2024 года пришлось пойти на переговоры по урегулированию на Украине на выгодных для Киева условиях, заявил первый зампомощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это "абсолютно нереалистично".

В Киеве готовится законопроект, который позволит "более эффективно" вручать повестки подлежащим мобилизации.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, 10 атак на краснолиманском направлении и 5 атак на запорожском направлении, сообщили в Минобороны России.

На всех направлениях, включая южнодонецкое, херсонское и купянское, с 3 по 8 декабря противник потерял до 4940 бойцов, отметили в ведомстве. За минувшую неделю в плен были взяты 12 украинских военных.

Вооруженные силы РФ упреждающими действиями сорвали на херсонском направлении попытки ВСУ переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра. Средства ПВО РФ за неделю сбили 5 украинских самолетов и вертолет, а также 224 украинских БПЛА. ВС РФ с 3 по 8 декабря нанесли 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщили в МО РФ.

Раздача повесток

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) вновь стали раздавать повестки на рынках и в спортзалах, сообщают местные СМИ. Ранее украинская служба вещательной корпорации Би-би-си опубликовала материал о готовящемся законопроекте, который внесет изменения в правила проведения мобилизации. Окончательной версии документа пока нет, однако, по данным СМИ, ТЦК планируется наделить новыми полномочиями, которые позволят сотрудникам проверять военно-учетные документы на улицах, доставлять людей в военкоматы и объявлять уклонистов в розыск.

По данным газеты The Washington Post, у Киева почти не осталось обученных солдат, а призывники отказываются воевать за "военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью".

Нереалистичный план

Соединенные Штаты добиваются того, чтобы России в конце 2024 года пришлось пойти на переговоры по урегулированию на Украине на выгодных для Киева условиях, заявил первый зампомощника президента США по национальной безопасности. В ответ пресс-секретарь президента РФ, подчеркнул, что это "абсолютно нереалистично".

Комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что около 90% американских средств, выделенных на военную помощь Украине, в действительности были направлены в военно-промышленный комплекс США, Песков посоветовал не забывать, что "американцы - весьма прагматичные ребята". "Украина должна понять, что она не является главной заботой для США. Главной заботой для США всегда были сами американцы. Причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев", - подчеркнул он, назвав слова Блинкена "красноречивым признанием".

Обойдутся без активов

Разногласия ряда стран - членов ЕС по поводу предложения по использованию налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины не позволят Киеву получить средства в ближайшее время, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Свое несогласие с текущим предложением высказали Бельгия, Германия и Франция. У ряда стран - членов объединения имеются нерешенные юридические вопросы, поэтому конфисковать российские активы в ближайшем будущем не представляется возможным, отметил источник агентства в ЕС.

Вступления не будет

Евросоюз не готов и не может принять Украину по нескольким причинам, в том числе потому, что она является одной из самых коррумпированных стран мира, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что не намерен способствовать принятию "плохого решения" ЕС по Украине. По словам венгерского премьера, ЕС не должен принимать Украину "по двум причинам": во-первых, сами украинцы не готовы к переговорам о вступлении, во-вторых, европейцы "не готовы принять их в качестве полноправных членов".

В вопросе членства Украины в сообществе нужно учитывать и экономический аспект, продолжил Орбан. Он указал на большой украинский сельскохозяйственный сектор, который в случае вхождения в европейскую систему может ее разрушить. "Последствия будут ужасны", - считает премьер.

Возможный сценарий

Украина будет вынуждена согласиться на "корейский сценарий" выхода из конфликта с РФ с отказом от территорий, если поддержка со стороны НАТО не будет усилена, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывшего американского посла в Киеве Уильяма Тейлора. Дипломат подчеркнул, что блокада "американского оружейного трубопровода" сделает невозможным новое крупное наступление, и "у уставшей и все более беспокойной Украины не останется иного выбора, кроме как рассмотреть пути урегулирования".