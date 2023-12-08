Президенты Белоруссии и ОАЭ обсудили реализацию двусторонних проектов

Встреча Александра Лукашенко и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна длилась около двух часов

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Вопросы насыщенной двусторонней повестки и реализацию проектов обсудили лидер Белоруссии Александр Лукашенко с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом проинформировало агентство БелТА.

Как отмечает агентство, в феврале 2023 года в Абу-Даби во время предыдущей встречи главы государств договорились об углублении сотрудничества по нескольким направлениям, дали старт важным проектам. На нынешней встрече, добавляет БелТА, лидеры двух стран сверили часы по ходу их реализации.

Согласно сообщению, размещенному в близком к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале "Пул первого", встреча проходила в личной резиденции президента ОАЭ и длилась около двух часов. Приглашающая сторона, отмечает "Пул первого", определила формат встречи как "домашний, семейный". На опубликованном видеофрагменте видно, что на встрече с президентом ОАЭ были и сыновья Лукашенко Николай и Виктор.

Лукашенко прилетел в ОАЭ 29 ноября, а 1 декабря выступил на Всемирном климатическом саммите - основном мероприятии 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Затем он 3-4 декабря находился с рабочим визитом в Китае, где прошла его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Пресс-служба белорусского президента не информировала о том, что он вновь прибыл в ОАЭ.