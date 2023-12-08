Генсек ООН приветствовал заявление Баку и Еревана о нормализации отношений

Антониу Гутерриш выразил надежду, что это послужит для обеспечения долгосрочного мира

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении о намерении нормализовать отношения и надеется, что оно послужит для обеспечения долгосрочного мира. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует совместное заявление Армении и Азербайджана, - сказал он. - ООН призывает стороны использовать это соглашение для продвижения взаимного доверия и обеспечения долгосрочного мира на благо своих народов и региона".

Вечером 7 декабря аппарат премьер-министра Армении и администрация президента Азербайджана выступили с совместным заявлением и сообщили, что Ереван и Баку подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности. Азербайджан в знак доброй воли освободил 32 армянских военнослужащих, а Армения - двух азербайджанских военнослужащих.