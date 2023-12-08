СМИ: кабмин Финляндии может открыть один или несколько КПП на границе с РФ

Как сообщила газета Helsingin Sanomat, ожидается, что правительство объявит об этом решении 12 декабря

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Финляндии рассматривает возможность открытия одного или нескольких пограничных пунктов на границе с Россией на следующей неделе. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

По ее информации, решение пока не принято и ожидается, что кабмин может объявить об открытии КПП 12 декабря. Сейчас угроза, которая бы заставляла держать границу с Россией полностью закрытой, отсутствует, подчеркнули правительственные источники. Это связано с тем, что на границе и вблизи нее было довольно спокойно, отмечает издание.

В правительстве рассматриваются два варианта: сохранить восточную границу закрытой для всех видов транспорта, за исключением товарных поездов, или открыть один или несколько пограничных переходов.

Все КПП на границе с РФ по решению властей Финляндии закрыты до 13 декабря.