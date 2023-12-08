В Госкино Украины заявили, что показ в стране сериала "Слово пацана" нарушает закон

За его распространение грозит штраф, заявили в агентстве

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Показ на Украине российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", который пользуется интересом в стране, нарушает законодательство, за его распространение положен штраф. Об этом заявили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино (Госкино).

В ведомстве подчеркнули, что, согласно украинскому закону "О кинематографии", показ запрещенных в стране фильмов и сериалов российского производства "влечет за собой применение к субъектам хозяйствования <...> административно-хозяйственных санкций в виде наложения административно-хозяйственного штрафа в размере десяти минимальных заработных плат за каждый случай такого распространения или демонстрации, совершенный впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый последующий случай такого распространения или демонстрации".

Пользователи украинских социальных сетей активно обсуждают сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" на протяжении последних нескольких недель, о нем написали несколько блогеров.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины фактически признало, что сериал "Слово пацана" популярен на Украине, и потребовало прекратить его распространение и продвижение. "Распространение и/или демонстрирование сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" на территории Украины нарушает требования действующего законодательства и влечет за собой ответственность, установленную законом", - говорится в ответе Госкино на запрос агентства Украинские новости.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жоры Крыжовникова вышел в онлайн-кинотеатрах Start и Wink 9 ноября. Фильм рассказывает о временах перестройки, когда существенным образом менялись нравственные и материальные приоритеты общества. Подростки того времени были предоставлены сами себе и были вынуждены в уличных драках искать свое место в жизни.