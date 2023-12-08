Bloomberg: США обсуждают со странами Персидского залива военные действия против хуситов

По данным агентства, переговоры находятся еще на предварительной стадии

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. США ведут переговоры со странами-союзниками Персидского залива о военных действиях против йеменских хуситов на фоне участившихся нападений в Красном море. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, переговоры находятся еще на предварительной стадии, США и партнеры отдают предпочтение дипломатическому решению. Тем менее Вашингтон относится серьезно к угрозе, исходящей от хуситов.

Как отмечает агентство, любые коллективные усилия под руководством Вашингтона по прекращению атак хуситов на корабли в Красном море осложняются тем, что такие ключевые союзники, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, сомневаются в решимости администрации президента США Джо Байдена противостоять группировке, особенно в год президентских выборов.

Ранее телеканал CNN информировал, что США думают над тем, как усилить защиту торговых судов в Красном море, где активизировались вооруженные сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Центральное командование ВС США сообщило 3 декабря, что в международных водах в южной части Красного моря имели место четыре атаки с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на три коммерческих судна. Ракетный эсминец ВМС США Carney, как отмечалось в заявлении, в частности, "сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена", а также другие БПЛА и ракеты. По версии американской стороны, хуситы действовали при поддержке Ирана. Ранее помощник Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может с достаточной уверенностью утверждать, что эсминец Carney был целью атаки.