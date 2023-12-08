Белый дом сообщил об отсутствии военного диалога между США и КНР на уровне министров

Вашингтон выступает за его скорейшее восстановление, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Военного диалога между Соединенными Штатами и Китаем в настоящее время нет, и Вашингтон выступает за его скорейшее восстановление. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Знаю, что у министра [обороны США Ллойда] Остина военная связь [с Китаем] не восстановлена. И мы страстно желаем ее запуска на всех уровнях - от высокого до командующего на театре [военных действий]. Мое понимание заключается в том, что они [связи] не были восстановлены. Отчасти это может объясняться тем, что у них [Китая] нет [в настоящее время] министра обороны", - сказал представитель Белого дома, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета американского президента Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в Лас-Вегас (штат Невада) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).