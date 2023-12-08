ХАМАС заявило о выводе из строя за сутки более 20 боевых машин армии Израиля

Как заявил представитель группировки Абу Убайда, палестинское сопротивление также "взорвало несколько укрытий и домов, в которых находились солдаты" ЦАХАЛ

КАИР, 8 декабря. /ТАСС/. Сторонники боевого крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - за минувшие сутки в ходе вооруженных столкновений в секторе Газа смогли вывести из строя более 20 боевых машин израильской армии. С таким утверждением выступил представитель группировки Абу Убайда.

"За минувшие сутки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" полностью или частично вывели из строя 21 боевую машину противника на всех участках боевых действий в секторе Газа", - сказал Абу Убайда, слова которого приведены в Telegram-канале радикальной группировки. Кроме того, по его утверждению, палестинское сопротивление "взорвало несколько укрытий и домов, в которых находились [израильские] солдаты". "Несколько из них были убиты или получили ранения", - добавил представитель группировки, не назвав точное число пострадавших среди военных израильской армии.