Белый дом признал отсутствие подвижек в вопросе о помощи США Украине

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждала, что американский лидер Джо Байден готов к компромиссам ради утверждения новых бюджетных ассигнований в интересах Киева

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Никаких подвижек по вопросу о выделении дальнейшей американской помощи Украине нет. Это признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Нет никакого прогресса, о котором я бы мог говорить", - заявил представитель Белого дома, отвечая на просьбу журналистов уточнить, есть ли какое-то движение вперед в диалоге между американской администрацией и Конгрессом по вопросу о предоставлении Киеву новой крупной финансовой помощи. Кирби общался с прессой на борту самолета главы американской администрации Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в Лас-Вегас (штат Невада) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, беседовавшая с репортерами вместе с Кирби, утверждала, что Байден готов к компромиссам ради утверждения новых бюджетных ассигнований в интересах Украины. "Мы, разумеется, находимся в контакте с переговорщиками на [Капитолийском] холме <...>. И президент [США] заявлял, что он готов идти на компромисс. Он готов идти на компромисс", - сказала пресс-секретарь. "Но они не могут проверять, у кого первым сдадут нервы, когда на кону национальная безопасность. Им нельзя так действовать", - добавила Жан-Пьер, имея в виду законодателей от оппозиционной Республиканской партии.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Множество республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

В среду законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.