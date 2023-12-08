ЦАХАЛ сообщил, что сторонники ХАМАС в Газе стали чаще сдаваться в плен

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари добавил, что среди задержанных есть командиры подразделений боевого крыла движения и участники спецподразделения радикалов "Нухба"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Израильские военные наблюдают, что вооруженные сторонники радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа все чаще сдаются в плен, за последние 48 часов задержаны более 200 радикалов. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы уничтожаем множество террористов и все больше видим террористов, которые сдаются во время боя и сдаются нашим войскам. За последние 48 часов мы задержали более 200 подозреваемых, десятки из них переданы подразделению 504 Разведывательного корпуса и Службе общей безопасности для расследования в Израиле", - заявил он на вечернем брифинге.

По словам Хагари, среди задержанных есть командиры подразделений боевого крыла ХАМАС и участники спецподразделения радикалов "Нухба". "Расследование их [деятельности] способствует продолжающимся операциям [израильских] сил на поле боя", - добавил представитель армии.