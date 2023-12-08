ЦАХАЛ сообщил, что их военного ранили в перестрелке с радикалами на Западном берегу

Ему оказали помощь на месте, после чего госпитализировали, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Израильские военные подверглись вооруженному нападению в районе населенного пункта Яабад на Западном берегу реки Иордан, в ходе перестрелки с палестинскими радикалами один израильтянин был ранен. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад террористы обстреляли военнослужащих Армии обороны Израиля, действующих на военном посту рядом с поселком Яабад. Военнослужащие ответили огнем на поражение в направлении террористов. В результате выстрелов со стороны террористов был ранен военнослужащий Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.

Как указали в пресс-службе, раненому была оказана помощь на месте, после чего он был госпитализирован. "Войска начали преследование террористов и устанавливают в районе происшествия блокпосты", - добавили в армии.