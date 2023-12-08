Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

Военные также зафиксировали несколько обстрелов израильской территории со стороны Ливанской Республики

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В течение дня летательные аппараты Армии обороны Израиля наносили удары по ряду террористических целей "Хезболлах", включая террористическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Помимо этого, добавили в армии, вечером военные зафиксировали несколько обстрелов израильской территории со стороны Ливана. "Артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по источникам огня", - отметили в пресс-службе.