Армия Израиля сообщила о ранении двух военных при попытке освободить заложников в Газе

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что израильские военнослужащие совершили рейд в убежище ХАМАС и уничтожили террористов, причастных к похищению и удержанию заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Израильская армия предприняла неудачную попытку освободить заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа, в ходе операции двое военных получили тяжелые ранения. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"Вечером во время операции в секторе Газа по спасению заложников из рук [радикальной палестинской организации] ХАМАС двое военнослужащих Армии обороны Израиля были серьезно ранены. Войска совершили рейд в убежище ХАМАС и уничтожили террористов, причастных к похищению и удержанию заложников. Семьи раненых военнослужащих извещены. В ходе этой операции мы не спасли ни одного заложника", - проинформировал он на вечернем брифинге.

Хагари добавил, что израильская армия совместно со спецслужбами продолжит действовать всеми способами, включая разведывательные, для вызволения находящихся в Газе заложников. "Мы сделаем все, чтобы вернуть всех заложников домой и получить информацию о них. Представители Армии обороны Израиля постоянно поддерживают связь с семьями заложников и сообщают им всю имеющуюся на последний момент достоверную информацию, касающуюся их родных", - отметил представитель армии.