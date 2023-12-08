США в СБ ООН наложили вето на резолюцию ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе

За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, передает корреспондент ТАСС.

За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась от голосования.

В объяснении применения Соединенными Штатами вето заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что резолюция "оторвана от реальности". Помимо этого, США не удовлетворило то, что в документе отсутствует осуждение палестинского движения ХАМАС, а также подтверждение права Израиля на самооборону.

Как заявил до голосования первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Совбез уже два месяца не может потребовать прекращения огня из-за позиции Вашингтона. По его словам, причина одна - "твердолобая, эгоистичная и деструктивная позиция США, которые, стремясь любыми средствами выгородить союзника, фактически запрещают Совету Безопасности вмешиваться".

Резолюция ОАЭ, с текстом которой ознакомился ТАСС, состоит из пяти пунктов. Помимо требования о прекращении огня, в документе также есть требование об освобождении всех заложников и призыв ко всем сторонам конфликта соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву. Соавторами документа выступили не менее 97 стран ООН.