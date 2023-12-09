Суд смягчил ограничения в отношении Трампа по высказываниям по делу о штурме Капитолия

В частности, экс-президенту Соединенных Штатов разрешили критиковать Минюст и спецпрокурора

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд столичного округа Колумбия оставил в пятницу в силе большую часть требований окружного суда, который ранее ограничил возможность бывшего американского лидера Дональда Трампа публично комментировать дело о штурме Капитолия. Об этом говорится в постановлении судебной инстанции.

Экс-главе государства теперь разрешается комментировать действия спецпрокурора США Джека Смита, но не других юристов по этому делу. Согласно постановлению, Трампу и его адвокату запрещается "делать или поручать другим делать публичные заявления о <...> свидетелях относительно их возможного участия в расследовании или в этом уголовном процессе". Экс-президенту и его адвокату также запрещается делать заявления о "сотрудниках аппарата суда и адвокатов, а также о членах семьи любого адвоката или сотрудника". "Трамп может свободно делать заявления, критикующие нынешнюю администрацию [США], Министерство юстиции и спецпрокурора, а также заявления о том, что это преследование имеет политическую подоплеку или что он невиновен в предъявленных ему обвинениях", - указывается в решении суда.

"Мы не можем легкомысленно относиться к такому постановлению", - подчеркнули судьи, добавив, что "общественность заинтересована в том, чтобы он [Трамп] высказывал свою точку зрения". "Но Трамп также является обвиняемым по уголовному делу, и он должен предстать перед судом в соответствии с теми же процедурами, которые применяются ко всем остальным обвиняемым. Именно это и означает верховенство закона", - отмечается в документе. Коллегия из трех судей также постановила, что некоторые публичные заявления Трампа "представляют значительную и непосредственную угрозу справедливому и организованному рассмотрению уголовного дела", но постановление окружного суда накладывает на высказывания Трампа больше ограничений, "чем это необходимо".

В октябре федеральный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство Смита, который просил ограничить право экс-президента публично комментировать дело о штурме Капитолия. Тогда Трампу запрещалось выступать с публичными высказываниями в адрес спецпрокурора, его подчиненных, "любых сотрудников суда" и членов их семей.

Республиканец неоднократно позволял себе критические высказывания в адрес спецпрокурора, требовал отвода судьи и смены места проведения процесса по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года. Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.