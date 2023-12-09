Мадуро подписал декреты по Гайане-Эссекибо в составе Венесуэлы

Президент Боливарианской Республики сообщил, что 9 декабря в населенном пункте Тумеремо начнет работать офис выдачи венесуэльских удостоверений личности

КАРАКАС, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в пятницу декреты, которые фактически включают спорную с Гайаной территорию Гайаны-Эссекибо в состав Венесуэлы. Глава государства выступил на многотысячном митинге в честь Дня верности и поддержки плана действий по Эссекибо, который транслировался по всем телеканалам Венесуэлы. День верности президенту Венесуэлы Уго Чавесу отмечается 8 декабря, когда 11 лет назад перед отъездом на лечение на Кубу он публично назначил своим приемником Николаса Мадуро и призвал голосовать за него на президентских выборах.

Первым декретом, который подписал и огласил на митинге президент стал "Декрет о назначении гражданина Алекcиса Родригеса Кабельо единым руководителем штата Гайана-Эссекибо, нового штата". Он подчеркнул, что этот декрет обеспечит социальное развитие жителям штата. Мадуро сообщил также, что в населенном пункте Тумеремо уже в субботу начнет работу офис выдачи венесуэльских удостоверений личности.

Президент подписал декрет о создании Национальной комиссии высокого уровня защиты Эссекибо под председательством исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес с участием "всех секторов политической, социальной, экономической, религиозной жизни страны".

Третий официальный декрет устанавливает новую полную географическую карту Венесуэлы, сообщил президент и продемонстрировал ее участникам митинга. "Надо доставить ее во все школы, лицеи, в наши дома, и поместить ее на видном месте", - подчеркнул Мадуро.

Президент подписал декрет о немедленном создании подразделений государственной нефтегазовой компании PDVSA - PDVSA Esequibo, Венесуэльской корпорации Гайаны CVG - CVG Esequibo и "начать выдачу лицензии на добычу нефти, газа и полезных ископаемых на всей нашей территории".

Мадуро объявил, обращаясь к Боливарианским вооруженным силам, генералам, адмиралам и министру обороны Владимиру Падрино Лопесу о декрете по созданию новой Зоны интегральной обороны Гайаны-Эссекибо. Он также сообщил о декрете по защите окружающей среды и созданию национальных парков на территории Гайаны-Эссекибо.

"Я прошу благословения небес и полной поддержки народа, Боливарианских вооруженных сил, чтобы с миром подойти к великой цели - чтобы Венесуэла осталась своей полной картой", - провозгласил президент.

Гайана-Эссекибо

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы 6 декабря единогласно приняла в первом чтении Органический закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума от 3 декабря. Проект закона предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из 800 тыс. общего населения страны. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.