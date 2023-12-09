Китай в Совбезе ООН указал на цинизм и двойные стандарты США

Постпред КНР Чжан Цзюнь отметил, что Пекин разочарован решением Вашингтона наложить вето на резолюцию с требованием прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Позиция США по палестино-израильскому конфликту демонстрирует всему миру пример двойных стандартов и цинизма. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, после того как Соединенные Штаты в СБ ООН наложили вето на резолюцию ОАЭ с требованием прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

"Потворствовать продолжению боев одновременно с выступлениями за предотвращение разрастания конфликта - это самообман. Потворствовать продолжению боев, упоминая о защите женщин, детей, прав человека, крайне цинично. Все это демонстрирует нам, что такое двойные стандарты", - сказал он.

"Мы крайне разочарованы, что США наложили вето на проект резолюции", - добавил он.

За документ в СБ ООН проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Великобритания воздержалась от голосования.

Резолюция ОАЭ, с текстом которой ознакомился ТАСС, состоит из пяти пунктов. Помимо требования о прекращении огня, в документе также есть требование об освобождении всех заложников и призыв ко всем сторонам конфликта соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву. Соавторами документа выступили не менее 97 стран ООН.