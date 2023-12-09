Премьер Украины обвинил власти Киева в случившемся в городском метро подтоплении

Денис Шмыгаль также поручил провести заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обвинил власти Киева в случившемся в городском метро ЧП, когда из-за разгерметизации тоннеля были закрыты шесть станций на синей ветке.

"Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение - как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей. Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей синей ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян", - написал он в Telegram-канале.

Шмыгаль также поручил провести в субботу заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По словам Шмыгаля, в нем примут участие вице-премьер Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, временно исполняющий обязанности главы Госслужбы по ЧС Владимир Демчук и начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

При этом Шмыгаль сообщил, что ждет на это заседание "с детальным докладом" и мэра Киева Виталия Кличко, с которым, по данным украинских СМИ, президент страны Владимир Зеленский находится в конфликте. В то же время премьер не пригласил на заседание комиссии главу киевской городской военной администрации Сергея Попко, который был назначен на этот пост Зеленским в октябре 2022 года.

В пятницу Киевский городской совет сообщил, что движение поездов между шестью станциями метро закроют на полгода с 9 декабря из-за проседания грунта в тоннелях. Позднее украинское издание "Страна" сообщило, что эти станции закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода.

Конфликт Зеленского и Кличко

Украинские СМИ неоднократно сообщали о конфликте Кличко с офисом президента Украины. Так, власти страны обвиняли мэра Киева в проблемах с электричеством и отоплением, недостаточном количестве общественных пунктов обогрева, в неудовлетворительной работе убежищ в городе.

Летом этого года активно циркулировали слухи, что Зеленский на фоне скандала из-за неудовлетворительного состояния бомбоубежищ воспользуется ситуацией для отстранения Кличко от должности главы киевской городской администрации. Однако кабмин ограничился объявлением ему выговора и увольнением нескольких глав районных администраций Киева. Также были отправлены под домашний арест по обвинению в служебной халатности два чиновника горадминистрации. Издание "Страна" сообщало, что увольнение Кличко решили отложить, опасаясь реакции Запада.

В свою очередь, Кличко обвинял руководство Украины в использовании правоохранительных органов для политической борьбы и чрезмерном стремлении к централизации власти. 2 декабря в интервью немецкому журналу Der Spiegel он заявил, что Украина движется к авторитаризму, а из-за действий Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти. После этого в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten мэр Киева выразил мнение, что Зеленский платит за свои ошибочные решения, поэтому снижение его популярности как политика неудивительно. Кличко считает, что за давлением на него стоит желание команды президента Зеленского скомпрометировать его как потенциального конкурента на будущих выборах главы государства.