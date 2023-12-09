ОАГ обвинила генпрокуратуру Гватемалы в попытке госпереворота

Генеральный секретариат организации отметил, что прокуроры Рафаэль Курручиче и Леонор Моралес попытались нарушить принципы правового государства и права жителей страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 декабря. /ТАСС/. Организация американских государств (ОАГ) назвала попытку Генеральной прокуратуры Гватемалы отменить результаты президентских выборов покушением на конституционный строй страны.

"Генеральный секретариат ОАГ осуждает попытку государственного переворота со стороны генпрокуратуры Гватемалы. Действия и заявления прокуроров Рафаэля Курручиче и Леонор Моралес представляют собой нарушение конституционного порядка страны, нарушение принципов правового государства и прав жителей страны", - говорится в заявлении.

ОАГ призвало президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи, Конгресс, а также Конституционный и Верховный суды "защитить институты власти и конституционный строй".

Ранее генпрокуратура Гватемалы сообщила, что запросит лишения неприкосновенности избранного президента Бернардо Аревало, который сейчас является депутатом, в связи с расследованием в отношении партии политика. Орган также назвал итоги выборов недействительными из-за якобы имевших место нарушений. Высший избирательный суд страны подтвердил, что считает итоги голосования законными и исключил проведение новых выборов без постановления Конституционного суда.

В начале сентября Аревало сообщил, что его оппоненты готовятся дестабилизировать политическую ситуацию в республике с целью сорвать его инаугурацию. Политик также подал жалобу в Верховный суд Гватемалы с требованием отставки нескольких руководителей прокуратуры и призвал граждан выйти на улицы городов.