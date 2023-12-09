Крупнейшая партия Швейцарии высказалась за строгое соблюдение нейтралитета

Председатель политической организации Марко Кьеза напомнил, что стране удалось избежать двух мировых войн благодаря такой позиции

ЖЕНЕВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), имеющая крупнейшую фракцию в парламенте, подвергла критике министра обороны Виолу Амхерд, обвинив ее в стремлении сблизиться с НАТО. Председатель ШНП Марко Кьеза в опубликованной на сайте партии статье призвал строго следовать политике нейтралитета, напомнив о том, что именно благодаря нейтральному статусу страна избежала двух мировых войн.

"История показала, что только нейтральная Швейцария обеспечивает безопасность. Также благодаря нейтралитету мы были избавлены от двух мировых войн", - отметил Кьеза.

"Проблема в том, - продолжил политик, - что большинство членов Федерального совета (правительства) и парламента хотят отказаться от нейтралитета Швейцарии: федеральный советник [глава Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Виола] Амхерд хочет подтолкнуть нас к НАТО. Это опасно, потому что мы будем втянуты в самое сердце внешних конфликтов". Некоторые швейцарские политики, отметил Кьеза, считают нейтралитет "неудобным препятствием для членства в ЕС", поскольку он "является важной опорой нашей политической независимости и самоопределения".

"Именно потому, что Швейцария на протяжении веков была нейтральной, ее уважают во всем мире. Только потому, что она нейтральна, она может предложить свои добрые услуги и активно способствовать разрешению конфликтов, - констатировал Кьеза. - То, что в Швейцарии базируется так много международных организаций, не случайно: они здесь, потому что мы нейтральны". Политик напомнил, что ШНП ранее выступила с инициативой сбора подписей за проведение референдума о строгом следовании политике нейтралитета, что предусматривает неучастие в военных союзах и вооруженных конфликтах между третьими странами, а также в санкциях. "Чтобы гарантировать, что Швейцария останется нейтральной и безопасной в будущем, я приглашаю вас подписать и попросить окружающих подписать инициативу нейтралитета", - резюмировал Кьеза.

Помимо ШНП, в коалиционное правительство Швейцарии входят Социал-демократическая партия, Партия Центра и Свободная демократическая партия. Либералы. Они формируют коалицию с конца 50-х годов ХХ века.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.