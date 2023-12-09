Сухопутные войска США заявили о получении новых высокоточных ракет

Их испытания провели в ноябре на полигоне в штате Нью-Мексико

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Сухопутные войска США получили первую партию новых высокоточных ракет (Precision Strike Missile, PrSM) после проведения их испытаний. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте этого вида вооруженных сил.

"Армия США объявила сегодня о первой поставке новых высокоточных ракет большой дальности нового поколения", - отмечается в документе. Как из него следует, в ноябре на полигоне в штате Нью-Мексико были успешно проведены испытания этих ракет.

В заявлении уточняется, что запуск PrSM осуществляется с помощью реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270A2. Ракеты этого вида позволяют "нейтрализовать цели на расстоянии более 400 км", говорится в документе.

Как заявил помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, наличие PrSM расширит потенциал Пентагона по "противодействию возможностям противника по проведению боевых маневров и противовоздушных операций".