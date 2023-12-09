В Венесуэле официально представили карту с 24-м штатом Гайана-Эссекибо

Ее поместили в Салоне конституций Федерального законодательного дворца

КАРАКАС, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес представил в пятницу новую географическую карту страны с 24-м штатом Гайана-Эссекибо на спорной территории с Кооперативной Республикой Гайаной. Карта помещена в Салоне конституций Федерального законодательного дворца.

"Это карта освободителя Симона Боливара, карта, которую он освободил своей шпагой, которую мы должны хранить, как каждую пядь нашей территории", - заявил глава парламента. Он подчеркнул, что "карта должна стать напоминанием, чтобы ни один венесуэлец, ни одна венесуэлка не защищали иностранные интересы, интересы транснациональных нефтяных компаний и иностранных государств, которые совершают враждебные действия против народа и территории Боливарианской Республики Венесуэлы".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее в тот же день подписал и огласил на многотысячном митинге декрет о новой географической карте страны, продемонстрировал ее участникам манифестации и рекомендовал доставить во все школы, лицеи и дома, "поместив на видное место".

Торжественное представление в парламенте обновленной карты с новым штатом транслировалось телеканалом Venezolana de Televisión.

Гайана-Эссекибо

Национальная ассамблея Венесуэлы 6 декабря единогласно приняла в первом чтении Органический закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума от 3 декабря. Проект закона предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.